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Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Ayar Cinema (Малыкай)
Кинотеатр Ayar Cinema (Малыкай) (Якутск) на карте
Кинотеатр Ayar Cinema (Малыкай) (Якутск) на карте
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Кинотеатр Ayar Cinema (Малыкай) (Якутск) на карте
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Кинотеатры рядом
54.3
км
Космос (Чукар)
Нюрбинский р-н, с. Чукар, Лесная, 18
5
76.7
км
Сиэйэ (Шея)
Сунтарский р-н, с. Шея, Советская, 25
5
92.1
км
Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана)
Сунтарский р-н, с. Кутана, Владимира Крыжановского, 32
5
109
км
Кинозал ДНТ «Тойук» им. Гаврильева (Ынахсыт)
Нюрбинский р-н, с. Ынахсыт, Молодежная, 11
5
117
км
Липа Cinema (Эльгяй)
Сунтарский р-н, с. Эльгяй, Комсомольская, 1
5
147
км
Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой)
Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
5
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