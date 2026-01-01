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Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск)»

Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком боевик, криминал, триллер 2006, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сайылыкка...(в летнике)
Сайылыкка...(в летнике) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кассандра
Кассандра триллер 2026, Кыргызстан
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Обсессия
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2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Сайылыкка...(в летнике)
Сайылыкка...(в летнике)
2026, Россия, комедия
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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