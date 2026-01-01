Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Якутска Кинотеатры Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск) Кинотеатр Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск) (Якутск) на карте

Кинотеатр Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск) (Якутск) на карте

Кинотеатр Кинозал ЦНТ «Айылгы» (Павловск) (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

13.1 км
Кедр (Табага) с. Табага, Строительная, 12
5
15.3 км
Емеян ул. Михаила Николаева, 42а
5
16 км
Азия ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
5
17.5 км
Республика проспект Ленина 45
5
17.5 км
Лена просп. Ленина, 45
5
18.1 км
Качели 203-й микрорайон, 2г
5
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Зеркала. Пожиратели душ
Зеркала. Пожиратели душ
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
2026, Россия, комедия
Сайылыкка...(в летнике)
Сайылыкка...(в летнике)
2026, Россия, комедия
Что повесить на окна балкона от палящего солнца: 5 проверенных способов сохранить прохладу и защитить мебель
Летом кипячу туалетную бумагу в кастрюле — и все, угощение на 3 дня готово: этот лайфхак оценили все соседи
Каждое утро начинается не с кофе, а с назойливых звонков с номера 900: как понять, что это Сбер, а не мошенники?
14 лет назад этот сериал гремел на НТВ покруче, чем сейчас «Первый отдел» — и рейтинг 8,4 до сих пор при нем
«Танцуют все!» Но только после того, как пройдут этот тест: угадайте фильмы Гайдая по сценам с плясками, которые помнит вся страна
«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»
«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести
Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон
«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до
«Голодные игры» и даже «Сумерки» пали перед новым кассовым гигантом Lionsgate — сборы космические, в кинотеатрах аншлаги уже с 9 утра
«Можно врубать хоть с 5 эпизода»: зрители честно рассказали, что не так с новыми российскими «Бриджертонами» — 90 серий осилят точно не все
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше