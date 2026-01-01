Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Кинотеатры
Кинозал ДНТ «Тойук» им. Гаврильева (Ынахсыт)
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал ДНТ «Тойук» им. Гаврильева (Ынахсыт)»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал ДНТ «Тойук» им. Гаврильева (Ынахсыт)»
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О кинотеатре
Расписание
Карта
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
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Зверолюция
анимация
2026, Испания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
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Обсессия
ужасы
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кассандра
триллер
2026, Кыргызстан
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Зеркала. Пожиратели душ
ужасы, триллер
2025, Индонезия
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
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Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сайылыкка...(в летнике)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
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48.7
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Верхневилюйский р-н, с. Хоро, Булгунньахтах, 3
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Верхневилюйский р-н, с. Дюллюкю, Будургэй, 1
5
64.1
км
Космос (Чукар)
Нюрбинский р-н, с. Чукар, Лесная, 18
5
77
км
Сэргэх (Оросу)
Верхневилюйский р-н, с. Оросу, Набережная, 23
5
81.4
км
Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан)
Верхневилюйский р-н, с. Тамалакан, Семена Руфова, 17
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Зеркала. Пожиратели душ
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
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