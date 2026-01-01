Оповещения от Киноафиши
Кинозал ДНТ им. Васильева (Мырыла)
Кинотеатр Кинозал ДНТ им. Васильева (Мырыла) (Якутск) на карте
Кинотеатр Кинозал ДНТ им. Васильева (Мырыла) (Якутск) на карте
31.6
км
Кинозал ДНТ им. Дьячковского (Мындагай)
Чурапчинский р-н, с. Мындагай, Ленина, 10
5
48.8
км
Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах)
Таттинский р-н, с. Чычымах, Школьная, 4
5
68.3
км
Долун (Дябыла)
Чурапчинский р-н, с. Дябыла, Комсомольская, 3
5
82.1
км
Туьулгэ Кытаанах (Килянки)
Чурапчинский р-н, с. Килянки, Дорожная, 14, корп. 3
5
90.8
км
Алаhа (Туора-Кюель)
Чурапчинский р-н, с. Туора-Кюель, Октябрьская, 10
5
92.3
км
Маралай
Чурапчинский р-н, с. Маралайы, Октябрьская, 54
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
