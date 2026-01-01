Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Якутск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан)
Кинотеатр Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан) (Якутск) на карте
Кинотеатр Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан) (Якутск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан) (Якутск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
4.7
км
Сэргэх (Оросу)
Верхневилюйский р-н, с. Оросу, Набережная, 23
5
26.8
км
Кыталык (Дюллюкю)
Верхневилюйский р-н, с. Дюллюкю, Будургэй, 1
5
32.7
км
Киномания (Хоро)
Верхневилюйский р-н, с. Хоро, Булгунньахтах, 3
5
53.2
км
Элма (Сайылык)
Верхневилюйский р-н, с. Сайылык, Степанова-Бучугураса, 1
5
55.6
км
Тускул (Тосу)
Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
72.4
км
Кинозал Магасского ЦКиД (Харбала)
Верхневилюйский р-н, с. Харбала, Павла Васильева, 9
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Тысячи матерей остались без июньских выплат на ребенка: СФР объяснил, когда ждать деньги
Новый год отменяется? Россиян отправляют на работу 31 декабря — длинные каникулы не дают покоя
Задержат до 10 дней: почему выплаты по больничным в июне 2026 года придут позже
Что случилось с Джоном Сноу после смерти Дейнерис? HBO решили показать в новом сериале — но есть один серьезный нюанс
3 сериала отлично заходят после работы: №1 сравнивают с «Побегом» и «Лостом» — зрители считают его идеальным
Если пропустили эти новинки, самое время наверстать: 8 российских сериалов 2026 года, которые обсуждают миллионы
«Я буду падать, падать и падать, но когда я встану — упадут все... и пройдут этот тест»: сможете вспомнить, кто сказал эти фразы в «Великолепном веке»?
55 000 зрителей и даже Спилберг фанатеют от этого сериала Apple TV+: «над разгадкой ломаешь голову до самого финала»
Пока жду «Первый отдел», посмотрела этот мини-детектив: Петербург + следователь СК = «крепкий среднячок»
«Это вам! ... Это вам! ... Это — мне? ... Нет, это вам»: угадайте культовые подарки из любимых советских фильмов (тест)
Новый ответ «Невскому» и «Первому отделу»? Шпионский сериал из 5 эпизодов 2026 года уже называют находкой для любителей детективов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667