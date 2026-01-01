На окна ничего не клею и кондиционер не нужен: подсмотрела идею у южан - дома свежо даже в адскую жару

Всего 1 столовая ложка в омлет — и он не опустится, даже когда остынет: теперь каждое утро так делаю

«Макфа» и Barilla в черном списке итальянцев: зато эти бренды пасты смело рекомендуют россиянам

Агент Лэнди знал в лицо мясника из Бей-Харбор: Декстера раскрыли уже во 2 сезоне — пересмотрел спустя годы и нашел 6 «улик»

У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны

Вы узнаете их из тысячи? По губам, по щекам, по волосу – угадайте 6 советских фильмов по кадру с помадой (сложный тест)

ИИ докопался до советской классики: сразу 4 великих фильма СССР «стыдно смотреть в 2026 году – эталон безвкусицы»

«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея

«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке

«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?