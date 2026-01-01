Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Туьулгэ Кытаанах (Килянки)»

Расписание сеансов кинотеатра «Туьулгэ Кытаанах (Килянки)»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
На помощь!
На помощь! ужасы, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
38.2 км
Маралай Чурапчинский р-н, с. Маралайы, Октябрьская, 54
5
39.1 км
Долун (Дябыла) Чурапчинский р-н, с. Дябыла, Комсомольская, 3
5
53.3 км
Томтор (Томтор) Таттинский р-н, с. Томтор, Братьев Малгиных, 2/5
5
63.1 км
Алаhа (Туора-Кюель) Чурапчинский р-н, с. Туора-Кюель, Октябрьская, 10
5
79.2 км
Sanaa Cinema (Бейдинга) Усть-Алданский р-н, с. Бейдинга, Пестрякова, 10
5
81.7 км
Кинозал ДНТ им. Дьячковского (Мындагай) Чурапчинский р-н, с. Мындагай, Ленина, 10
5
