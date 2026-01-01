Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Туьулгэ Кытаанах (Килянки)
Кинотеатр Туьулгэ Кытаанах (Килянки) (Якутск)
Кинотеатр Туьулгэ Кытаанах (Килянки) (Якутск)
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Туьулгэ Кытаанах (Килянки) (Якутск)
38.2
км
Маралай
Чурапчинский р-н, с. Маралайы, Октябрьская, 54
5
39.1
км
Долун (Дябыла)
Чурапчинский р-н, с. Дябыла, Комсомольская, 3
5
53.3
км
Томтор (Томтор)
Таттинский р-н, с. Томтор, Братьев Малгиных, 2/5
5
63.1
км
Алаhа (Туора-Кюель)
Чурапчинский р-н, с. Туора-Кюель, Октябрьская, 10
5
79.2
км
Sanaa Cinema (Бейдинга)
Усть-Алданский р-н, с. Бейдинга, Пестрякова, 10
5
81.7
км
Кинозал ДНТ им. Дьячковского (Мындагай)
Чурапчинский р-н, с. Мындагай, Ленина, 10
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
