Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Якутск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Сэргэх (Оросу)
Кинотеатр Сэргэх (Оросу) (Якутск) на карте
Кинотеатр Сэргэх (Оросу) (Якутск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Сэргэх (Оросу) (Якутск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
4.7
км
Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан)
Верхневилюйский р-н, с. Тамалакан, Семена Руфова, 17
5
24.9
км
Кыталык (Дюллюкю)
Верхневилюйский р-н, с. Дюллюкю, Будургэй, 1
5
28.4
км
Киномания (Хоро)
Верхневилюйский р-н, с. Хоро, Булгунньахтах, 3
5
50.9
км
Элма (Сайылык)
Верхневилюйский р-н, с. Сайылык, Степанова-Бучугураса, 1
5
59.6
км
Тускул (Тосу)
Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
72
км
Кинозал Магасского ЦКиД (Харбала)
Верхневилюйский р-н, с. Харбала, Павла Васильева, 9
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Зеркала. Пожиратели душ
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Летом кипячу туалетную бумагу в кастрюле — и все, угощение на 3 дня готово: этот лайфхак оценили все соседи
Даже старые подушки снова пахнут свежестью: простая летняя хитрость, которая помогает избавиться от пота и желтых пятен
Каждое утро начинается не с кофе, а с назойливых звонков с номера 900: как понять, что это Сбер, а не мошенники?
«Знатно долбанул по эмоциям»: этот фильм доказал, что Васильев способен не только на детективы типа «Невского»
«Можно врубать хоть с 5 эпизода»: зрители честно рассказали, что не так с новыми российскими «Бриджертонами» — 90 серий осилят точно не все
«Танцуют все!» Но только после того, как пройдут этот тест: угадайте фильмы Гайдая по сценам с плясками, которые помнит вся страна
До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем
В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)
«Завидую тем, кто еще не видел»: этот исторический сериал Netflix — фактически «Игра престолов» в декорациях Азии XIII века
«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести
«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667