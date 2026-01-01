Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Тымпы Синема (Тымпы) Кинотеатр Тымпы Синема (Тымпы) (Якутск) на карте

Кинотеатр Тымпы Синема (Тымпы) (Якутск) на карте

Кинотеатр Тымпы Синема (Тымпы) (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

22.9 км
Сайылык (Сайылык) Кобяйский р-н, с. Сайылык, Октябрьская, 47
5
23.9 км
Хампа Синема (Хампа) Вилюйский р-н, с. Хампа, Героя Степанова, 37
5
34.9 км
Тасагар (Тасагар) Вилюйский р-н, с. Тасагар, Пионерская, 15
5
42.1 км
Сарыал (Мастах) Кобяйский р-н, с. Мастах, Советская, 20
5
87.4 км
Тускул (Тосу) Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
117 км
Кинозал ЦКР «Тускул» им. Борисова (Чагда) Кобяйский р-н, с. Чагда, Северная, 1, корп. 1
5
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
