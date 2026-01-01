Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Кинозал ДНТ им. Дьячковского (Мындагай)
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
31.6
км
Кинозал ДНТ им. Васильева (Мырыла)
Чурапчинский р-н, с. Мырыла, Амгинская, 55
5
53.7
км
Долун (Дябыла)
Чурапчинский р-н, с. Дябыла, Комсомольская, 3
5
67.7
км
Алаhа (Туора-Кюель)
Чурапчинский р-н, с. Туора-Кюель, Октябрьская, 10
5
77.9
км
Маралай
Чурапчинский р-н, с. Маралайы, Октябрьская, 54
5
80.4
км
Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах)
Таттинский р-н, с. Чычымах, Школьная, 4
5
81.7
км
Туьулгэ Кытаанах (Килянки)
Чурапчинский р-н, с. Килянки, Дорожная, 14, корп. 3
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
