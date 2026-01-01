Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Адыча (Бетенкес)»

Расписание сеансов кинотеатра «Адыча (Бетенкес)»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
На помощь!
На помощь! ужасы, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
41.5 км
Табалаах (Улахан-Кюель) Верхоянский р-н, с. Улахан-Кюель, Потаповой
5
220 км
Кинозал ЭКЦ «Гарпан» (Батагай-Алыта) Эвено-Бытантайский р-н, с. Батагай-Алыта, Шадрина, 2
5
358 км
Осикат (Хонуу) Момский р-н, с. Хонуу, Молодежная, 4/1
5
422 км
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл) Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
5
536 км
So beye films (Жиганск) с. Жиганск, Кычкина, 9
5
541 км
Баягантай (Крест-Хальджай) Томпонский р-н, с. Крест-Хальджай, Центральная, 27
5
