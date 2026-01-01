Есть и не толстеть: наконец-то нашлась идеальная замена конфетам — так же вкусно, а калорий в 3 раза меньше

Состав сыра на рынках вам прочитать не дадут: определите подделку «на глаз» всего за пару минут – 3 совета опытного фермера

Задержат до 10 дней: почему выплаты по больничным в июне 2026 года придут позже

Новый ответ «Невскому» и «Первому отделу»? Шпионский сериал из 5 эпизодов 2026 года уже называют находкой для любителей детективов

Этот забытый ужастик СССР начинается как деревенская страшилка, а заканчивается похлеще любой картины Кинга: сняли по книге Толстого

Что случилось с Джоном Сноу после смерти Дейнерис? HBO решили показать в новом сериале — но есть один серьезный нюанс

«Это вам! ... Это вам! ... Это — мне? ... Нет, это вам»: угадайте культовые подарки из любимых советских фильмов (тест)

«Я буду падать, падать и падать, но когда я встану — упадут все... и пройдут этот тест»: сможете вспомнить, кто сказал эти фразы в «Великолепном веке»?

3 сезон «Дом дракона» показали избранным: размах и эпик уровня «Игры престолов», но есть и тревожный звоночек

Если пропустили эти новинки, самое время наверстать: 8 российских сериалов 2026 года, которые обсуждают миллионы