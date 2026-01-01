Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Кинотеатры
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
Расписание сеансов кинотеатра «Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)»
Расписание сеансов кинотеатра «Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)»
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О кинотеатре
Расписание
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
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Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
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Сайылыкка...(в летнике)
комедия
2026, Россия
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Обсессия
ужасы
2025, США
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Пропасть
триллер
2026, Россия
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
В чужой шкуре
анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
2026, США / Испания
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Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
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ул. Слепцова, 1, с. Сасыр, Момский район, Якутск, Республика Саха (Якутия), 678880, Россия
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Табалаах (Улахан-Кюель)
Верхоянский р-н, с. Улахан-Кюель, Потаповой
5
422
км
Адыча (Бетенкес)
Верхоянский р-н, с. Бетенкес, Южная, 12/2
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
В чужой шкуре
Отзывы
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Отзывы
2026, Россия, комедия
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