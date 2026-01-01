Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
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Cinema-Hom (Кысыл-Сыр)
Расписание сеансов кинотеатра «Cinema-Hom (Кысыл-Сыр)»
Расписание сеансов кинотеатра «Cinema-Hom (Кысыл-Сыр)»
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О кинотеатре
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
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Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
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Сайылыкка...(в летнике)
комедия
2026, Россия
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Обсессия
ужасы
2025, США
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Пропасть
триллер
2026, Россия
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
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В чужой шкуре
анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
2026, США / Испания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
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Тусулгэ (Крест-Кытыл)
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Республика Саха, с.Намцы, ул. С.Платонова, 1
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Кинозал УДНТ им. Шестакова (Намцы)
Намский р-н, с. Намцы, Винокурова, 19
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21.6
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Мичээр (Огородтах)
Усть-Алданский р-н, с. Огородтах, Охлопкова, 38
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25.3
км
Центр народного творчества «Чороон»
Намский р-н, с. Аппаны, Левина, 3
5
32.4
км
Туhyлгэ (Тулагино)
с. Тулагино, Первомайская, 2
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
В чужой шкуре
Отзывы
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Отзывы
2026, Россия, комедия
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