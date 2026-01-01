Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Cinema-Hom (Кысыл-Сыр)
Кинотеатр Cinema-Hom (Кысыл-Сыр) (Якутск) на карте
Кинотеатр Cinema-Hom (Кысыл-Сыр) (Якутск) на карте
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Кинотеатр Cinema-Hom (Кысыл-Сыр) (Якутск) на карте
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Кинотеатры рядом
14.2
км
Тусулгэ (Крест-Кытыл)
Намский р-н, с. Крест-Кытыл, Охлопкова, 9
5
20.9
км
Сардана
Республика Саха, с.Намцы, ул. С.Платонова, 1
5
21
км
Кинозал УДНТ им. Шестакова (Намцы)
Намский р-н, с. Намцы, Винокурова, 19
5
21.6
км
Мичээр (Огородтах)
Усть-Алданский р-н, с. Огородтах, Охлопкова, 38
5
25.3
км
Центр народного творчества «Чороон»
Намский р-н, с. Аппаны, Левина, 3
5
32.4
км
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с. Тулагино, Первомайская, 2
5
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