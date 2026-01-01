Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Кинотеатры
Липа Cinema (Эльгяй)
Расписание сеансов кинотеатра «Липа Cinema (Эльгяй)»
Расписание сеансов кинотеатра «Липа Cinema (Эльгяй)»
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О кинотеатре
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
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Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
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Сайылыкка...(в летнике)
комедия
2026, Россия
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Обсессия
ужасы
2025, США
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Пропасть
триллер
2026, Россия
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
В чужой шкуре
анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
2026, США / Испания
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Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
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Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана)
Сунтарский р-н, с. Кутана, Владимира Крыжановского, 32
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Папанина ул, 40, Сунтар, Респ. Саха (Якутия)
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Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар)
Сунтарский р-н, с. Сунтар, Вилюйская, 32
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42.2
км
Сиэйэ (Шея)
Сунтарский р-н, с. Шея, Советская, 25
5
51.3
км
Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой)
Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
5
64
км
Кинозал СКЦ «Айыллаан» (Сарданга)
Сунтарский р-н, с. Сарданга, Мира, 45
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
В чужой шкуре
Отзывы
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Отзывы
2026, Россия, комедия
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