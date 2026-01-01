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Липа Cinema (Эльгяй)
Кинотеатр Липа Cinema (Эльгяй) (Якутск) на карте
Кинотеатр Липа Cinema (Эльгяй) (Якутск) на карте
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Кинотеатр Липа Cinema (Эльгяй) (Якутск) на карте
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Кинотеатры рядом
26.4
км
Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана)
Сунтарский р-н, с. Кутана, Владимира Крыжановского, 32
5
36
км
Партизан
Папанина ул, 40, Сунтар, Респ. Саха (Якутия)
5
36.1
км
Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар)
Сунтарский р-н, с. Сунтар, Вилюйская, 32
5
42.2
км
Сиэйэ (Шея)
Сунтарский р-н, с. Шея, Советская, 25
5
51.3
км
Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой)
Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
5
64
км
Кинозал СКЦ «Айыллаан» (Сарданга)
Сунтарский р-н, с. Сарданга, Мира, 45
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
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