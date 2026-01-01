Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Центр народного творчества «Чороон»
Кинотеатр Центр народного творчества «Чороон» (Якутск) на карте
Кинотеатр Центр народного творчества «Чороон» (Якутск) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Центр народного творчества «Чороон» (Якутск) на карте
Кинотеатры рядом
4.3
км
Кинозал УДНТ им. Шестакова (Намцы)
Намский р-н, с. Намцы, Винокурова, 19
5
4.4
км
Сардана
Республика Саха, с.Намцы, ул. С.Платонова, 1
5
11.1
км
Тусулгэ (Крест-Кытыл)
Намский р-н, с. Крест-Кытыл, Охлопкова, 9
5
16.2
км
Кинозал ДК им. Охлопкова (Тумул)
Намский р-н, с. Тумул, Аммосова, 14
5
25.3
км
Cinema-Hom (Кысыл-Сыр)
Намский р-н, с. Кысыл-Сыр, Северная, 1
5
27.3
км
Saidam Sinema (Столбы)
Намский р-н, с. Столбы, Аммосова, 26
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
