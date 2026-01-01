«Метод» — лишь вершина айсберга: 5 российских сериалов, где преступления раскрывают с помощью интуиции, науки и сверхспособностей

Даша вернулась, но разве это кому-то надо? Когда выйдет 5 сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»

«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении

География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят

Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое

Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США