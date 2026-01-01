Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Тасагар (Тасагар) Расписание сеансов кинотеатра «Тасагар (Тасагар)»

Расписание сеансов кинотеатра «Тасагар (Тасагар)»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Граница
Граница ужасы 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
12.9 км
Хампа Синема (Хампа) Вилюйский р-н, с. Хампа, Героя Степанова, 37
5
34.9 км
Тымпы Синема (Тымпы) Вилюйский р-н, с. Тымпы, Коммунаров, 13
5
54.5 км
Тускул (Тосу) Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
57.8 км
Сайылык (Сайылык) Кобяйский р-н, с. Сайылык, Октябрьская, 47
5
74.7 км
Сарыал (Мастах) Кобяйский р-н, с. Мастах, Советская, 20
5
95.9 км
Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан) Верхневилюйский р-н, с. Тамалакан, Семена Руфова, 17
5
