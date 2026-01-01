Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Тасагар (Тасагар)
О кинотеатре
Расписание
Карта
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
12.9
км
Хампа Синема (Хампа)
Вилюйский р-н, с. Хампа, Героя Степанова, 37
5
34.9
км
Тымпы Синема (Тымпы)
Вилюйский р-н, с. Тымпы, Коммунаров, 13
5
54.5
км
Тускул (Тосу)
Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
57.8
км
Сайылык (Сайылык)
Кобяйский р-н, с. Сайылык, Октябрьская, 47
5
74.7
км
Сарыал (Мастах)
Кобяйский р-н, с. Мастах, Советская, 20
5
95.9
км
Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан)
Верхневилюйский р-н, с. Тамалакан, Семена Руфова, 17
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Роль не хуже Брагина: этот исторический проект с Колесниковым очень люблю — рейтинг весьма неплох
98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)
Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда
Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
