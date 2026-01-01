Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Тасагар (Тасагар) (Якутск) на карте

Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

12.9 км
Хампа Синема (Хампа) Вилюйский р-н, с. Хампа, Героя Степанова, 37
5
34.9 км
Тымпы Синема (Тымпы) Вилюйский р-н, с. Тымпы, Коммунаров, 13
5
54.5 км
Тускул (Тосу) Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
57.8 км
Сайылык (Сайылык) Кобяйский р-н, с. Сайылык, Октябрьская, 47
5
74.7 км
Сарыал (Мастах) Кобяйский р-н, с. Мастах, Советская, 20
5
95.9 км
Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан) Верхневилюйский р-н, с. Тамалакан, Семена Руфова, 17
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
2026, Россия, комедия
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
