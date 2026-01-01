Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Сиэйэ (Шея) Расписание сеансов кинотеатра «Сиэйэ (Шея)»

Расписание сеансов кинотеатра «Сиэйэ (Шея)»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Граница
Граница ужасы 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
15.9 км
Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана) Сунтарский р-н, с. Кутана, Владимира Крыжановского, 32
5
42.2 км
Липа Cinema (Эльгяй) Сунтарский р-н, с. Эльгяй, Комсомольская, 1
5
76.7 км
Ayar Cinema (Малыкай) Нюрбинский р-н, с. Малыкай, Мегежекского, 6
5
77.7 км
Партизан Папанина ул, 40, Сунтар, Респ. Саха (Якутия)
5
77.8 км
Кинозал УЦНТ им. Зверева — Кыыл Уола (Сунтар) Сунтарский р-н, с. Сунтар, Вилюйская, 32
5
85.3 км
Кинозал СКЦ «Кыталык» (Тойбохой) Сунтарский р-н, с. Тойбохой, Октябрьская, 41, корп. 1
5
