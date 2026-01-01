Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Сайылык (Сайылык)
Кинотеатр Сайылык (Сайылык) (Якутск) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
22.9
км
Тымпы Синема (Тымпы)
Вилюйский р-н, с. Тымпы, Коммунаров, 13
5
23.1
км
Сарыал (Мастах)
Кобяйский р-н, с. Мастах, Советская, 20
5
46.2
км
Хампа Синема (Хампа)
Вилюйский р-н, с. Хампа, Героя Степанова, 37
5
57.8
км
Тасагар (Тасагар)
Вилюйский р-н, с. Тасагар, Пионерская, 15
5
98.7
км
Кинозал ЦКР «Тускул» им. Борисова (Чагда)
Кобяйский р-н, с. Чагда, Северная, 1, корп. 1
5
110
км
Тускул (Тосу)
Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
«Лимитчицы» — круты, но есть история не хуже: этот сериал и детектив, и мелодрама в Москве 80-х — Стася Милославская хороша
До этого в «Телохранителях» такого не было: в третьем сезоне герои окажутся далеко от столицы
В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
