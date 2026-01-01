Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Сайылык (Сайылык) (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

22.9 км
Тымпы Синема (Тымпы) Вилюйский р-н, с. Тымпы, Коммунаров, 13
5
23.1 км
Сарыал (Мастах) Кобяйский р-н, с. Мастах, Советская, 20
5
46.2 км
Хампа Синема (Хампа) Вилюйский р-н, с. Хампа, Героя Степанова, 37
5
57.8 км
Тасагар (Тасагар) Вилюйский р-н, с. Тасагар, Пионерская, 15
5
98.7 км
Кинозал ЦКР «Тускул» им. Борисова (Чагда) Кобяйский р-н, с. Чагда, Северная, 1, корп. 1
5
110 км
Тускул (Тосу) Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
