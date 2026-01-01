Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Якутск, RU
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Одуну Синема (Магарас)
Кинотеатр Одуну Синема (Магарас) (Якутск) на карте
Кинотеатр Одуну Синема (Магарас) (Якутск) на карте
Кинотеатр Одуну Синема (Магарас) (Якутск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
77.9
км
Асыма Cinema (Асыма)
Горный р-н, с. Асыма, Чэмпи, 2
5
85.3
км
Кырсаада Синема (Дикимдя)
Горный р-н, с. Дикимдя, Ленина, 13
5
85.7
км
Емеян
ул. Михаила Николаева, 42а
5
86.2
км
Сандаар
ул. Лермонтова, 128
5
86.7
км
Кедр (Табага)
с. Табага, Строительная, 12
5
86.8
км
Кинозал ДК «Чэчир»
микрорайн Марха, Заводская, 8
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»
98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)
Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)
Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
