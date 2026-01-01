Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Муус-Хайа (Томтор)
Расписание сеансов кинотеатра «Муус-Хайа (Томтор)»
Расписание сеансов кинотеатра «Муус-Хайа (Томтор)»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Граница
ужасы
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
42.1
км
Сордоннох Синема
Оймяконский р-н, с. Орто-Балаган, Центральная, 11
5
235
км
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
5
356
км
Осикат (Хонуу)
Момский р-н, с. Хонуу, Молодежная, 4/1
5
443
км
Баягантай (Крест-Хальджай)
Томпонский р-н, с. Крест-Хальджай, Центральная, 27
5
471
км
Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах)
Таттинский р-н, с. Чычымах, Школьная, 4
5
517
км
Кинозал ДНТ им. Васильева (Мырыла)
Чурапчинский р-н, с. Мырыла, Амгинская, 55
5
