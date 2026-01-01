Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Мичээр (Огородтах) Расписание сеансов кинотеатра «Мичээр (Огородтах)»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Граница
Граница ужасы 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
21.6 км
Cinema-Hom (Кысыл-Сыр) Намский р-н, с. Кысыл-Сыр, Северная, 1
5
25.2 км
Туhyлгэ (Тулагино) с. Тулагино, Первомайская, 2
5
32.6 км
Тусулгэ (Крест-Кытыл) Намский р-н, с. Крест-Кытыл, Охлопкова, 9
5
38.1 км
Sanaa Cinema (Бейдинга) Усть-Алданский р-н, с. Бейдинга, Пестрякова, 10
5
38.9 км
Сардана Республика Саха, с.Намцы, ул. С.Платонова, 1
5
39 км
Кинозал УДНТ им. Шестакова (Намцы) Намский р-н, с. Намцы, Винокурова, 19
5
