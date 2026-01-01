Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Мичээр (Огородтах) Кинотеатр Мичээр (Огородтах) (Якутск) на карте

Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

21.6 км
Cinema-Hom (Кысыл-Сыр) Намский р-н, с. Кысыл-Сыр, Северная, 1
5
25.2 км
Туhyлгэ (Тулагино) с. Тулагино, Первомайская, 2
5
32.6 км
Тусулгэ (Крест-Кытыл) Намский р-н, с. Крест-Кытыл, Охлопкова, 9
5
38.1 км
Sanaa Cinema (Бейдинга) Усть-Алданский р-н, с. Бейдинга, Пестрякова, 10
5
38.9 км
Сардана Республика Саха, с.Намцы, ул. С.Платонова, 1
5
39 км
Кинозал УДНТ им. Шестакова (Намцы) Намский р-н, с. Намцы, Винокурова, 19
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
