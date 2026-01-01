Оповещения от Киноафиши
Якутск
Мичээр (Огородтах)
Кинотеатр Мичээр (Огородтах)
Кинотеатр Мичээр (Огородтах)
Кинотеатр Мичээр (Огородтах) (Якутск) на карте
21.6
км
Cinema-Hom (Кысыл-Сыр)
Намский р-н, с. Кысыл-Сыр, Северная, 1
5
25.2
км
Туhyлгэ (Тулагино)
с. Тулагино, Первомайская, 2
5
32.6
км
Тусулгэ (Крест-Кытыл)
Намский р-н, с. Крест-Кытыл, Охлопкова, 9
5
38.1
км
Sanaa Cinema (Бейдинга)
Усть-Алданский р-н, с. Бейдинга, Пестрякова, 10
5
38.9
км
Сардана
Республика Саха, с.Намцы, ул. С.Платонова, 1
5
39
км
Кинозал УДНТ им. Шестакова (Намцы)
Намский р-н, с. Намцы, Винокурова, 19
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Где еще 10 серий? Почему 5-й сезон «Первого отдела» вышел короче — ответ найден
Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда
98% на Rotten Tomatoes и премии «Эмми» и «Золотой глобус»: Netflix показал тизер второго сезона «Грызни» (видео)
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину
Нашли серию «Маши и Медведя», которую оценят даже взрослые: набрала 7.7 балла, а Мишу после нее советуют «отправить в отпуск»
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
