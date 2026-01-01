Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Кырсаада Синема (Дикимдя) (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом

53.7 км
Асыма Cinema (Асыма) Горный р-н, с. Асыма, Чэмпи, 2
5
85.3 км
Одуну Синема (Магарас) Горный р-н, с. Магарас, Октябрьская, 10
5
107 км
Кытыл Синема (Кытыл-Дюра) Хангаласский р-н, с. Кытыл-Дюра, Исая Никифорова, 26, корп. 2
5
113 км
Аартык Синема (Улахан-Ан) Хангаласский р-н, с. Улахан-Ан, Братьев Трофимовых, 1
5
130 км
Булгун Синема (Булгунняхтах) Хангаласский р-н, с. Булгунняхтах, Советская, 78
5
143 км
Самыртай Синема (Качикатцы) Хангаласский р-н, с. Качикатцы, Ленина, 17
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
