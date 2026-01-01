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Космос (Чукар)
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Кинотеатр Космос (Чукар) (Якутск) на карте
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Кинотеатры рядом
54.3
км
Ayar Cinema (Малыкай)
Нюрбинский р-н, с. Малыкай, Мегежекского, 6
5
64.1
км
Кинозал ДНТ «Тойук» им. Гаврильева (Ынахсыт)
Нюрбинский р-н, с. Ынахсыт, Молодежная, 11
5
101
км
Сиэйэ (Шея)
Сунтарский р-н, с. Шея, Советская, 25
5
103
км
Элма (Сайылык)
Верхневилюйский р-н, с. Сайылык, Степанова-Бучугураса, 1
5
112
км
Киномания (Хоро)
Верхневилюйский р-н, с. Хоро, Булгунньахтах, 3
5
117
км
Кинозал СКЦ «Алгыс» (Кутана)
Сунтарский р-н, с. Кутана, Владимира Крыжановского, 32
5
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