Киноафиша
Дуонду (Дюпся)
Расписание сеансов кинотеатра «Дуонду (Дюпся)»
Расписание сеансов кинотеатра «Дуонду (Дюпся)»
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Граница
ужасы
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
25.6
км
Кинозал ЦД им. Оготоева (Кептени)
Усть-Алданский р-н, с. Кептени, Ленина, 32
5
52.1
км
Айылгы (Сырдах)
Усть-Алданский р-н, с. Сырдах, Победы, 5
5
60.7
км
Кинозал ДК им. Охлопкова (Тумул)
Намский р-н, с. Тумул, Аммосова, 14
5
60.8
км
Saidam Sinema (Столбы)
Намский р-н, с. Столбы, Аммосова, 26
5
62
км
Центр народного творчества «Чороон»
Намский р-н, с. Аппаны, Левина, 3
5
63.9
км
Кинозал УДНТ им. Шестакова (Намцы)
Намский р-н, с. Намцы, Винокурова, 19
5
