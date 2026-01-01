Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Дуонду (Дюпся)
Кинотеатр Дуонду (Дюпся) (Якутск) на карте
Кинотеатр Дуонду (Дюпся) (Якутск) на карте
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Дуонду (Дюпся) (Якутск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
25.6
км
Кинозал ЦД им. Оготоева (Кептени)
Усть-Алданский р-н, с. Кептени, Ленина, 32
5
52.1
км
Айылгы (Сырдах)
Усть-Алданский р-н, с. Сырдах, Победы, 5
5
60.7
км
Кинозал ДК им. Охлопкова (Тумул)
Намский р-н, с. Тумул, Аммосова, 14
5
60.8
км
Saidam Sinema (Столбы)
Намский р-н, с. Столбы, Аммосова, 26
5
62
км
Центр народного творчества «Чороон»
Намский р-н, с. Аппаны, Левина, 3
5
63.9
км
Кинозал УДНТ им. Шестакова (Намцы)
Намский р-н, с. Намцы, Винокурова, 19
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»
Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»
«Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
