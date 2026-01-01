Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Булгун Синема (Булгунняхтах) (Якутск) на карте

Кинотеатр Булгун Синема (Булгунняхтах) (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

16 км
Самыртай Синема (Качикатцы) Хангаласский р-н, с. Качикатцы, Ленина, 17
5
21 км
Аартык Синема (Улахан-Ан) Хангаласский р-н, с. Улахан-Ан, Братьев Трофимовых, 1
5
33.4 км
Синемания ДК "Саргы Тюсюлгэтэ"
5
38.7 км
Ой киинэ (Ой) Хангаласский р-н, с. Ой, Ленина, 65
5
62.6 км
Эркээни (Техтюр) Хангаласский р-н, с. Техтюр, Эркээни, 1
5
80 км
Кедр (Табага) с. Табага, Строительная, 12
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
