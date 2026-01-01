Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Булгун Синема (Булгунняхтах)
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
16
км
Самыртай Синема (Качикатцы)
Хангаласский р-н, с. Качикатцы, Ленина, 17
5
21
км
Аартык Синема (Улахан-Ан)
Хангаласский р-н, с. Улахан-Ан, Братьев Трофимовых, 1
5
33.4
км
Синемания
ДК "Саргы Тюсюлгэтэ"
5
38.7
км
Ой киинэ (Ой)
Хангаласский р-н, с. Ой, Ленина, 65
5
62.6
км
Эркээни (Техтюр)
Хангаласский р-н, с. Техтюр, Эркээни, 1
5
80
км
Кедр (Табага)
с. Табага, Строительная, 12
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»
В Сети выбрали лучшую версию «Маугли» — «Союзмультфильм» остался не у дел: «От бандерлогов не по себе»
«Соло-прокачку» короновали, но оглянитесь вокруг: вот 3 аниме, где герои еще круче, а смысла больше
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
