Кинотеатр Алаhа (Туора-Кюель) (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

28.7 км
Маралай Чурапчинский р-н, с. Маралайы, Октябрьская, 54
5
29.7 км
Долун (Дябыла) Чурапчинский р-н, с. Дябыла, Комсомольская, 3
5
56.4 км
Эмиссинема (Эмиссы) Амгинский р-н, с. Эмиссы, Мира, 25
5
63.1 км
Туьулгэ Кытаанах (Килянки) Чурапчинский р-н, с. Килянки, Дорожная, 14, корп. 3
5
67.7 км
Кинозал ДНТ им. Дьячковского (Мындагай) Чурапчинский р-н, с. Мындагай, Ленина, 10
5
90 км
Cinema Club (Бетюнцы) Амгинский р-н, с. Бетюнцы, Васильева, 2
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
