Киноафиша Якутска
Алаhа (Туора-Кюель)
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
28.7
км
Маралай
Чурапчинский р-н, с. Маралайы, Октябрьская, 54
5
29.7
км
Долун (Дябыла)
Чурапчинский р-н, с. Дябыла, Комсомольская, 3
5
56.4
км
Эмиссинема (Эмиссы)
Амгинский р-н, с. Эмиссы, Мира, 25
5
63.1
км
Туьулгэ Кытаанах (Килянки)
Чурапчинский р-н, с. Килянки, Дорожная, 14, корп. 3
5
67.7
км
Кинозал ДНТ им. Дьячковского (Мындагай)
Чурапчинский р-н, с. Мындагай, Ленина, 10
5
90
км
Cinema Club (Бетюнцы)
Амгинский р-н, с. Бетюнцы, Васильева, 2
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
«Лимитчицы» — круты, но есть история не хуже: этот сериал и детектив, и мелодрама в Москве 80-х — Стася Милославская хороша
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»
До этого в «Телохранителях» такого не было: в третьем сезоне герои окажутся далеко от столицы
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
