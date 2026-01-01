Оповещения от Киноафиши
Айылгы (Сырдах)
Кинотеатры
Айылгы (Сырдах)
Кинотеатр Айылгы (Сырдах) (Якутск) на карте
Кинотеатр Айылгы (Сырдах) (Якутск) на карте
Кинотеатр Айылгы (Сырдах) (Якутск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом
18.7
км
Sanaa Cinema (Бейдинга)
Усть-Алданский р-н, с. Бейдинга, Пестрякова, 10
5
26.9
км
Кинозал ЦД им. Оготоева (Кептени)
Усть-Алданский р-н, с. Кептени, Ленина, 32
5
41
км
Мичээр (Огородтах)
Усть-Алданский р-н, с. Огородтах, Охлопкова, 38
5
52.1
км
Дуонду (Дюпся)
Усть-Алданский р-н, с. Дюпся, Ушницкого, 10
5
57.8
км
Cinema-Hom (Кысыл-Сыр)
Намский р-н, с. Кысыл-Сыр, Северная, 1
5
61.6
км
Тусулгэ (Крест-Кытыл)
Намский р-н, с. Крест-Кытыл, Охлопкова, 9
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей
Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи»
«Лимитчицы» — круты, но есть история не хуже: этот сериал и детектив, и мелодрама в Москве 80-х — Стася Милославская хороша
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667