Киноафиша Якутска Кинотеатры Айылгы (Сырдах) Кинотеатр Айылгы (Сырдах) (Якутск) на карте

Кинотеатр Айылгы (Сырдах) (Якутск) на карте

Кинотеатр Айылгы (Сырдах) (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

18.7 км
Sanaa Cinema (Бейдинга) Усть-Алданский р-н, с. Бейдинга, Пестрякова, 10
5
26.9 км
Кинозал ЦД им. Оготоева (Кептени) Усть-Алданский р-н, с. Кептени, Ленина, 32
5
41 км
Мичээр (Огородтах) Усть-Алданский р-н, с. Огородтах, Охлопкова, 38
5
52.1 км
Дуонду (Дюпся) Усть-Алданский р-н, с. Дюпся, Ушницкого, 10
5
57.8 км
Cinema-Hom (Кысыл-Сыр) Намский р-н, с. Кысыл-Сыр, Северная, 1
5
61.6 км
Тусулгэ (Крест-Кытыл) Намский р-н, с. Крест-Кытыл, Охлопкова, 9
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
