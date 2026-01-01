Оповещения от Киноафиши
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Граница
ужасы
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
22.2
км
Киномания (Хоро)
Верхневилюйский р-н, с. Хоро, Булгунньахтах, 3
5
24.9
км
Сэргэх (Оросу)
Верхневилюйский р-н, с. Оросу, Набережная, 23
5
26.4
км
Элма (Сайылык)
Верхневилюйский р-н, с. Сайылык, Степанова-Бучугураса, 1
5
26.8
км
Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан)
Верхневилюйский р-н, с. Тамалакан, Семена Руфова, 17
5
48.6
км
Кинозал Магасского ЦКиД (Харбала)
Верхневилюйский р-н, с. Харбала, Павла Васильева, 9
5
60.1
км
Тускул (Тосу)
Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
