Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Якутск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Якутска
Кинотеатры
Кыталык (Дюллюкю)
Кинотеатр Кыталык (Дюллюкю) (Якутск) на карте
Кинотеатр Кыталык (Дюллюкю) (Якутск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Кыталык (Дюллюкю) (Якутск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
22.2
км
Киномания (Хоро)
Верхневилюйский р-н, с. Хоро, Булгунньахтах, 3
5
24.9
км
Сэргэх (Оросу)
Верхневилюйский р-н, с. Оросу, Набережная, 23
5
26.4
км
Элма (Сайылык)
Верхневилюйский р-н, с. Сайылык, Степанова-Бучугураса, 1
5
26.8
км
Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан)
Верхневилюйский р-н, с. Тамалакан, Семена Руфова, 17
5
48.6
км
Кинозал Магасского ЦКиД (Харбала)
Верхневилюйский р-н, с. Харбала, Павла Васильева, 9
5
60.1
км
Тускул (Тосу)
Вилюйский р-н, с. Тосу, Октябрьская, 1
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
«Соло-прокачку» короновали, но оглянитесь вокруг: вот 3 аниме, где герои еще круче, а смысла больше
В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом
Netflix делает ставку на этот легендарный хит: график выхода второго сезона «Ван Пис»
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667