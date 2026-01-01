В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом

Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза

Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства

Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»

Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении

Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой

У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)

Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему