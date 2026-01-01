Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Республика Расписание сеансов кинотеатра «Республика»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (914) 266-84-42 Позвонить
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (914) 266-84-42 Позвонить
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (914) 266-84-42 Позвонить
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (914) 266-84-42 Позвонить
Граница
Граница ужасы 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (914) 266-84-42 Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (914) 266-84-42 Позвонить
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (914) 266-84-42 Позвонить
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (914) 266-84-42 Позвонить
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (914) 266-84-42 Позвонить
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (914) 266-84-42 Позвонить
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (914) 266-84-42 Позвонить
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (914) 266-84-42 Позвонить
Кинотеатры рядом
0 метров
Лена просп. Ленина, 45
5
1.2 км
Cinema Center ул. Кирова, 18г
5
1.5 км
Центральный пр.Ленина,12
5
1.6 км
Сандаар ул. Лермонтова, 128
5
1.7 км
Азия ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
5
2.2 км
Качели 203-й микрорайон, 2г
5
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
