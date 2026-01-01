Оповещения от Киноафиши
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 266-84-42
Позвонить
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 266-84-42
Позвонить
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 266-84-42
Позвонить
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 266-84-42
Позвонить
Граница
ужасы
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 266-84-42
Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 266-84-42
Позвонить
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 266-84-42
Позвонить
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 266-84-42
Позвонить
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 266-84-42
Позвонить
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 266-84-42
Позвонить
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 266-84-42
Позвонить
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 266-84-42
Позвонить
Кинотеатры рядом
0
метров
Лена
просп. Ленина, 45
5
1.2
км
Cinema Center
ул. Кирова, 18г
5
1.5
км
Центральный
пр.Ленина,12
5
1.6
км
Сандаар
ул. Лермонтова, 128
5
1.7
км
Азия
ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
5
2.2
км
Качели
203-й микрорайон, 2г
5
