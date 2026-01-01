Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Республика (Якутск) на карте

Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

0 метров
Лена просп. Ленина, 45
5
1.2 км
Cinema Center ул. Кирова, 18г
5
1.5 км
Центральный пр.Ленина,12
5
1.6 км
Сандаар ул. Лермонтова, 128
5
1.7 км
Азия ул. Чернышевского, 74/8, ТРК «Азия», 5 этаж
5
2.2 км
Качели 203-й микрорайон, 2г
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
