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Емеян
Расписание сеансов кинотеатра «Емеян»
Расписание сеансов кинотеатра «Емеян»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
15:00
от 400 ₽
18:50
от 560 ₽
21:00
от 560 ₽
23:20
от 560 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
13:20
от 400 ₽
15:40
от 500 ₽
16:00
от 550 ₽
18:00
от 560 ₽
18:20
от 600 ₽
20:20
от 560 ₽
20:40
от 600 ₽
22:40
от 560 ₽
23:00
от 600 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
13:40
от 450 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
17:10
от 450 ₽
Сайылыкка...(в летнике)
комедия
2026, Россия
2D
13:00
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
В чужой шкуре
Отзывы
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Отзывы
2026, Россия, комедия
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