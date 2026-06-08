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Расписание сеансов кинотеатра «Емеян»

Сегодня 8 Завтра 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
15:00 от 400 ₽ 18:50 от 560 ₽ 21:00 от 560 ₽ 23:20 от 560 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
13:20 от 400 ₽ 15:40 от 500 ₽ 16:00 от 550 ₽ 18:00 от 560 ₽ 18:20 от 600 ₽ 20:20 от 560 ₽ 20:40 от 600 ₽ 22:40 от 560 ₽ 23:00 от 600 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
13:40 от 450 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
17:10 от 450 ₽
Сайылыкка...(в летнике)
Сайылыкка...(в летнике) комедия 2026, Россия
2D
13:00 от 350 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Сайылыкка...(в летнике)
Сайылыкка...(в летнике)
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
В чужой шкуре
В чужой шкуре
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
2026, Россия, комедия
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