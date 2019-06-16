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Александра Петрова
16 июня 2019, 10:07
Номер кассы где?? 2гис тоже нет!
16 июня 2019, 10:07
0
0
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User
15 мая 2022, 17:23
Оценка
Приехали на фильм а касса закрыта, кино в 23:30 начинается, мы в 23:00 приехали ужасс !!! Нужно хотябы в 23:30 закрыватся, людей обманываете !!!!
15 мая 2022, 17:23
2
0
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slepsova_88
7 октября 2022, 12:54
в ответ на сообщение
Александра Петрова от 16 июня 2019, 10:07
Унтуу 9,,ясно
7 октября 2022, 12:54
0
1
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Анна Третьякова
15 июля 2025, 16:08
Оценка
любимый кинотеатр
15 июля 2025, 16:08
0
0
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