Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Якутска Кинотеатры Емеян Отзывы о кинотеатре Емеян

Отзывы о кинотеатре Емеян

Отзывы о кинотеатре Емеян Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Александра Петрова 16 июня 2019, 10:07
Номер кассы где?? 2гис тоже нет!
16 июня 2019, 10:07 Ответить
User 15 мая 2022, 17:23
Оценка
Приехали на фильм а касса закрыта, кино в 23:30 начинается, мы в 23:00 приехали ужасс !!! Нужно хотябы в 23:30 закрыватся, людей обманываете !!!!
15 мая 2022, 17:23 Ответить
slepsova_88 7 октября 2022, 12:54
в ответ на сообщение Александра Петрова от 16 июня 2019, 10:07
Унтуу 9,,ясно
7 октября 2022, 12:54 Ответить
Анна Третьякова 15 июля 2025, 16:08
Оценка
любимый кинотеатр
15 июля 2025, 16:08 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Баягантай (Крест-Хальджай) 1 комментарий
Cinema Center 11 комментариев
Качели 1 комментарий
Азия 2 комментария
Кинозал «Авиатор» 4 комментария
Центральный 8 комментариев
Лена 3 комментария
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Зеркала. Пожиратели душ
Зеркала. Пожиратели душ
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
2026, Россия, комедия
Сайылыкка...(в летнике)
Сайылыкка...(в летнике)
2026, Россия, комедия
Всех россиянок с детьми лишат ежемесячных выплат по маткапиталу – потратить деньги на ребенка больше не дадут
В машине просроченная аптечка? «Не стоит радоваться»: автоюрист объяснил, могут ли гаишники за такое оштрафовать
Летом кипячу туалетную бумагу в кастрюле — и все, угощение на 3 дня готово: этот лайфхак оценили все соседи
Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон
До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем
«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»
«Знатно долбанул по эмоциям»: этот фильм доказал, что Васильев способен не только на детективы типа «Невского»
В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)
«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до
«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести
«Завидую тем, кто еще не видел»: этот исторический сериал Netflix — фактически «Игра престолов» в декорациях Азии XIII века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше