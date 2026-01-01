Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Расписание сеансов киноклуба «Кинозал Россия»
Расписание сеансов киноклуба «Кинозал Россия»
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О кинотеатре
Расписание
Карта
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 274-30-60
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 274-30-60
Позвонить
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 274-30-60
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Зверолюция
анимация
2026, Испания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 274-30-60
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Обсессия
ужасы
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 274-30-60
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 274-30-60
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Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 274-30-60
Позвонить
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 274-30-60
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Сайылыкка...(в летнике)
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 274-30-60
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Кассандра
триллер
2026, Кыргызстан
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 274-30-60
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 274-30-60
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (914) 274-30-60
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Республика
проспект Ленина 45
5
3.4
км
Сандаар
ул. Лермонтова, 128
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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