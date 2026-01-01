Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Якутска Кинотеатры Кинозал Россия Киноклуб Кинозал Россия (Якутск) на карте

Киноклуб Кинозал Россия (Якутск) на карте

Кинотеатр Кинозал Россия (Якутск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.1 км
Центральный пр.Ленина,12
5
1.3 км
Качели 203-й микрорайон, 2г
5
1.3 км
Cinema Center ул. Кирова, 18г
5
2.5 км
Лена просп. Ленина, 45
5
2.5 км
Республика проспект Ленина 45
5
3.4 км
Сандаар ул. Лермонтова, 128
5
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Сайылыкка...(в летнике)
Сайылыкка...(в летнике)
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
В чужой шкуре
В чужой шкуре
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
2026, Россия, комедия
Почему японцы справляют нужду, сидя лицом к бачку: странная привычка, которую стоит у них перенять
В июне лью на всходы моркови этот простой раствор — муха облетает грядку стороной, а урожай бьет рекорды
Советское молоко прокисало за пару дней, зато сейчас стоит неделями: думали, в СССР было качество лучше? Как бы не так
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
Вы узнаете их из тысячи? По губам, по щекам, по волосу – угадайте 6 советских фильмов по кадру с помадой (сложный тест)
Агент Лэнди знал в лицо мясника из Бей-Харбор: Декстера раскрыли уже во 2 сезоне — пересмотрел спустя годы и нашел 6 «улик»
О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?
«На султана без слез не взглянешь»: Хюррем и Сулейман снова вместе – вместо «Великолепного века 2» готовьтесь к «мылодраме»
«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны
ИИ докопался до советской классики: сразу 4 великих фильма СССР «стыдно смотреть в 2026 году – эталон безвкусицы»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше