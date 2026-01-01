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Кинозал Россия

Якутск
Адрес
г. Якутск, ул. Пояркова, 4, ДК им. Кулаковского
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Телефон

+7 (914) 274-30-60

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+7 (4112) 32-82-96

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О кинотеатре

Кинозал Россия в Якутске находится на улице Пояркова, 4, в ДК им. Кулаковского. Он был открыт благодаря программе Фонда кино. Гостей встречает уютный кинозал на 600 мест, оборудованный современной аппаратурой для демонстрации фильмов в форматах 2D и 3D. Здесь установлен широкоформатный экран и концертный звук, дополненный системой Dolby Digital. Ценовая политика порадует каждого посетителя доступностью и гибкостью. 

В будущем здесь планируется создать клуб кинолюбителей для обсуждения фильмов, демонстрируемых в кинозале.

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