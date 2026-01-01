Кинозал Россия в Якутске находится на улице Пояркова, 4, в ДК им. Кулаковского. Он был открыт благодаря программе Фонда кино. Гостей встречает уютный кинозал на 600 мест, оборудованный современной аппаратурой для демонстрации фильмов в форматах 2D и 3D. Здесь установлен широкоформатный экран и концертный звук, дополненный системой Dolby Digital. Ценовая политика порадует каждого посетителя доступностью и гибкостью.

В будущем здесь планируется создать клуб кинолюбителей для обсуждения фильмов, демонстрируемых в кинозале.