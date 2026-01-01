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Скидки и акции в кинотеатре Азия

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Ветеранам ВОВ и тыла

Ветеранам ВОВ и тыла - в размере 100%. Требуется предоставить соответствующий документ.

Ветеранам ВОВ
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Многодетным семьям в размере 50% с понедельника по среду

Многодетным семьям - в размере 50% с понедельника по среду. Скидка действительна для каждого члена семьи (-50% от каждого билета) при предъявлении удостоверения многодетной семьи с актуальными датами.

Многодетным семьям
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Именинникам

Именинникам (только в день рождения) на все сеансы скидка 100% на один билет. Требуется предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

В день рождения
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Детям с ограниченными возможностями

Детям с ограниченными возможностями (до 18 лет) - в размере 100% с понедельника по среду. Требуется предъявить удостоверение инвалида.

Детям Инвалидам
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Студентам очной формы обучения 50% с понедельника по среду

Студентам очной формы обучения 50% с понедельника по среду: — скидка действительна при предъявлении студенческого билета или зачетной книжки с актуальными записями и штампами.

Студентам
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Пенсионерам

Пенсионерам в размере 50% с понедельника по среду — скидка действительна при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пенсионерам
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