Центральный
Расписание сеансов кинотеатра «Центральный»
Расписание сеансов кинотеатра «Центральный»
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
14:00
от 340 ₽
Граница
ужасы
2025, Россия
2D
22:40
от 570 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
19:10
от 570 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
13:15
от 340 ₽
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
2D
18:00
от 570 ₽
20:20
от 570 ₽
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия
2026, Россия
2D
16:00
от 570 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
17:00
от 570 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
21:35
от 570 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
15:10
от 340 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
23:25
от 570 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Отзывы
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
