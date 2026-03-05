Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Центральный»

Расписание сеансов кинотеатра «Центральный»

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
14:00 от 340 ₽
Граница
Граница ужасы 2025, Россия
2D
22:40 от 570 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:10 от 570 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:15 от 340 ₽
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
18:00 от 570 ₽ 20:20 от 570 ₽
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
2D
16:00 от 570 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
17:00 от 570 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
21:35 от 570 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
15:10 от 340 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
23:25 от 570 ₽
