До этого в «Телохранителях» такого не было: в третьем сезоне герои окажутся далеко от столицы

В Сети выбрали лучшую версию «Маугли» — «Союзмультфильм» остался не у дел: «От бандерлогов не по себе»

Netflix делает ставку на этот легендарный хит: график выхода второго сезона «Ван Пис»

«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»

Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»

«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте

За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)

Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой

Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»

Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении