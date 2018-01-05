Оповещения от Киноафиши
Центральный
Отзывы о кинотеатре Центральный
Отзывы о кинотеатре Центральный
Отзывы о кинотеатре Центральный
yana.tarasova87
5 января 2018, 12:08
Оценка
самый любимый наш кинотеатр, только центральном кинотеатре мы любим смотреть мультики и киношки😌 обслуживание очень хорошое
5 января 2018, 12:08
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
5 января 2018, 15:52
в ответ на сообщение
yana.tarasova87 от 5 января 2018, 12:08
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв. С Новым годом вас!
5 января 2018, 15:52
0
0
Ответить
Archie Thunders
7 ноября 2018, 15:55
Оценка
самый лучший кинотеатр, хожу только в него. карамельный попкорн самый вкусный, правда дорогой.
7 ноября 2018, 15:55
0
0
Ответить
ДМИТРИЙ ЗАЙЦЕВ
10 апреля 2019, 02:04
Оценка
AFANASIEWICH DIMON ZAYTSEW HELLBOY FOREVER
10 апреля 2019, 02:04
0
0
Ответить
Ньургун Николаев
26 марта 2021, 13:45
Расписание где?
26 марта 2021, 13:45
1
0
Ответить
✪✪✪NAREK✪✪✪ ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲
2 апреля 2021, 10:51
Кинотеатр очень даже неплохой только надо поработать над дизайном чуть чуть
2 апреля 2021, 10:51
0
0
Ответить
artem.kurchatov13
15 июня 2023, 15:15
Оценка
В малом зале зря сделали эти ужасные диваны
15 июня 2023, 15:15
0
0
Ответить
Ольга Васильева
23 сентября 2023, 21:53
Здравствуйте, вчера 23 сентября сходила на вечерний сеанс с детьми на Гранд и оставила чёрный пакет с покупками в кафе. Там были пальто, детская шапка, халат. Пожалуйста, можете посмотреть, может кто нашёл.
23 сентября 2023, 21:53
0
0
Ответить
